Калуга, 4 марта, 2020, 15:06 — ИА Регнум. В Калуге семья Кругликовых стала обладателем 65-тысячного по счёту сертификата на материнский (семейный) капитал на сумму 453 тыс. рублей. Об этом 4 марта сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделении Пенсионного фонда России по Калужской области.

Admoblkaluga.ru Семья Кругликовых стала обладателем 65-тысячного по счёту сертификата на материнский (семейный) капитал.

По информации ведомства, у Дарьи и Степана Кругликовых растут двое детей: старшему сыну исполнилось четыре года, младший появился на свет 30 декабря 2019 года. С рождением второго ребёнка семья получила право на материнский капитал. Кругликовы намерены направить полученный материнский капитал на улучшение жилищных условий.

В Калужской области с 1 января 2020 года материнский капитал составляет 466 тыс. 617 рублей. За время действия закона о выплатах в регионе владельцами сертификатов на материнский капитал стали 65 тысяч женщин. Более 30 тысяч семей уже распорядились средствами материнского капитала в полном объеме. В 2020 году более 1146 семей направили маткапитал на оплату обучения детей. 2284 семьи приняли решение улучшить свои жилищные условия без привлечения кредитных средств, а 2578 семей погасили частично или полностью жилищные кредиты на сумму более 1,1 млрд рублей.