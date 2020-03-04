Санкт-Петербург, 4 марта, 2020, 11:37 — ИА Регнум. Петербургский парламент 4 марта принял в первом чтении законопроект об общественных пространствах, передает корреспондент ИА REGNUM. Проект внес единоросс Денис Четырбок. Он предлагает закрепить в законе финансовую поддержку развития общественных пространств и приравнивание их к объектам благоустройства.

Дарья Драй ИА REGNUM Общественное пространство «Севкабель Порт»

«У нас уже есть несколько интересных проектов, которые реализованы на деньги частных инвесторов. Это и «Новая Голландия», и «Голицын Лофт», и «Севкабель Порт». Но, конечно, таких пространств мало. Их должно быть гораздо больше, причем большое значение имеет появление общественных пространств районного масштаба», — заметил Четырбок.

Однако некоторых депутатов насторожили формулировки законопроекта. «Этот закон вредный, непродуманный, это предложение должно обсуждаться и обсуждаться, я не могу за него голосовать», — объявил «справоросс» Алексей Ковалев. По его мнению, проект приведет, например, к тому, что на пляжах узаконят появление «шалманов».

Беспартийный депутат Михаил Амосов также назвал документ «сырым» и выразил недоумение по поводу того, что Четырбок предпочел не выносить его на обсуждение комиссии по городскому хозяйству.

Амосову не понравилось определение общественного пространства из закона, которое, на его взгляд, не имеет смысла.

«И в конце опасная формулировка: «а также иные элементы благоустройства» [могут появляться в общественном пространстве]. Ну это вообще все что угодно тогда можно объявить общественным пространством!» — возмутился Амосов.

Тем не менее большинством голосов в первом чтении законопроект депутаты поддержали.