Чебоксары, 4 марта, 2020, 11:16 — ИА Регнум. Во всероссийском конкурсе среди осуждённых женщин «А ну-ка, девушки!» победила осуждённая исправительной колонии № 2 УФСИН Чувашии. Она смогла опередить более 950 конкурсанток. В награду девушка получит дополнительное свидание с родственниками, сообщает управление ФСИН. В числе победителей — участницы из Мурманской и Белгородской областей.

21.fsin.su Конкурсантка из Чувашии

В первом всероссийском конкурсе среди женщин, отбывающих наказание в местах лишения свободы, в предварительном этапе участвовали 960 осужденных из 73 территориальных органов ФСИН России. Участницы должны были подготовить пять конкурсных выступлений — в частности представить визитную карточку, представить свой регион, продемонстрировать кулинарные способности, пройти творческий конкурс и организовать модный показ.

Конкурс проходил в режиме видеоконференцсвязи. В качестве почётных гостей за ходом конкурса наблюдали депутат Госдумы Елена Вторыгина, председатель всероссийского общественного движения «Матери России» Валентина Петренко, президент региональной общественной организации по поддержке женщин-предпринимателей малого и среднего бизнеса «Интернациональный союз женщин» Альфия Амирова.

Победительницей стала девушка из Чувашии, которая отбывает наказание в колонии № 2. В УФСИН отмечают, что готовиться к конкурсу помогала ей «практически вся колония».

Второе место завоевала осуждённая из Новооскольской воспитательной колонии УФСИН по Белгородской области, на третьем месте — осужденная, отбывающая наказание в ФКУ КП-20 УФСИН по Мурманской области.

Подводя итоги конкурса, заместитель директора ФСИН России Валерий Бояринев поручил руководителям территориальных органов и учреждений рассмотреть «вопросы поощрения участниц конкурса, в том числе в виде предоставления им права на выезд в ежегодный отпуск, условно-досрочное освобождение, замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания и предоставления свиданий с детьми».

«В рамках уголовно-исполнительного законодательства победительнице за активное участие в конкурсе будет представлено дополнительное свидание с родственниками», — говорят в УФСИН по Чувашии.