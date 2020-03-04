Ярославль, 4 марта, 2020, 11:10 — ИА Регнум. Троллейбусный маршрут № 8 в Ярославле не приостановит работу 1 апреля. Об этом на заседании муниципалитета Ярославля 4 марта заявил мэр города Владимир Волков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Владимир Волков в троллейбусе

Планы по закрытию маршрута из-за переезда депо вызвали значительный резонанс в городе. На заседании 4 марта депутаты предложили принять обращение к губернатору Дмитрию Миронову с требованием сохранить троллейбус, но это предложение не прошло.

Предвосхищая негативный сценарий, мэр города утром перед заседанием муниципалитета лично проехал на троллейбусе, а потом заявил, что маршрут сохранится.

«Сегодня утром я проехал по восьмому маршруту вместе с жителями. Призываю это сделать и тех депутатов, которые говорят, что восьмой маршрут забит. Так вот я готов сказать, что когда мы сели на троллейбус и проехали порядка 10 остановок, зашло всего два человека. В троллейбусе было шесть плюс два — всего восемь человек. У нас троллейбус, к сожалению, ходит пустой в течение дня. Это водитель, это кондуктор, это энергопотребление, это износ техники. К сожалению, те пассажиры, которые в небольшом количестве проезжают, не покрывают этих расходов. Но также хочу сообщить, что пообщавшись с перевозчиками, с пассажирами, хотя большинство из тех с кем мы общались, сказались, что если вместо троллейбуса будет ходить комфортабельный автобус, их это не пугает, мы приняли решение сегодня, что восьмой маршрут остается, он никуда не срезается, не оптимизируется», — сказал мэр Ярославля Владимир Волков.

Также мэр пообещал, что инвестор застройки троллейбусного депо заказал новую тяговую подстанцию для троллейбусов, которая должна быть готова через 3,5 месяца.