Калуга, 4 марта, 2020, 14:26 — ИА Регнум. В Калужской области меры социальной поддержки в 2019 году получили почти 294 тыс. ветеранов, инвалидов и иных категорий граждан, или 30% населения региона, сообщает 4 марта корреспондент ИА REGNUM по информации регионального министерства труда и социальной защиты.

Admoblkaluga.ru На расширенном заседании коллегии министерства труда и социальной защиты.

По данным ведомства, в 2019 году социальные услуги предоставлены 163,5 тыс. пожилых людей и инвалидов. К их оказанию активно привлекаются социально ориентированные некоммерческие организации. Субсидии из областного бюджета предоставлены 10 организациям на 10 млн рублей. В рамках реализации областного проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» для доставки граждан старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в больницы и поликлиники области закуплено 15 единиц автотранспорта, адаптированного для перевозки инвалидов. С октября 2019 года на базе организаций социального обслуживания создано 17 мобильных бригад, осуществлена доставка 2608 человек. Одновременно организована работа по поэтапному внедрению в регионе системы долговременного ухода для пожилых и инвалидов. Цель областного проекта «Старшее поколение» — это увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет. Для этого намечены мероприятия по улучшению социально-экономического положения и качества жизни граждан старшего поколения, совершенствованию системы охраны их здоровья и социального обслуживания.

В 2019 году в регионе обучен 1531 гражданин предпенсионного возраста, что более чем в четыре раза превысило установленный показатель. В 2020 году планируется обучить новым профессиям ещё не менее 370 человек в возрасте от 50 лет.