Ярославль, 4 марта, 2020, 10:28 — ИА Регнум. В Ярославле на автобусный маршрут общественного транспорта №4 вышли микроавтобусы «Газель». Об этом жители города сообщают в социальных сетях. Люди недовольны такой заменой.«Теперь маршрут 4 будут обслуживать… Все в шоке, на площади Богоявления уже не влезть. Все для народа», — написал один из пассажиров.

Yarnews.net «Газель» на 4 маршруте в Ярославле

Маршрут № 4 обслуживает муниципальное АО «ПАТП-1». В мэрии города подтвердили факт замены автобусов большой вместимости на микроавтобусы.«На маршрут №4 выходят три «ГАЗели NEXT». Но лишь в определенные интервалы. Был проанализирован пассажиропоток. В то время, когда загруженность невысокая, работают микроавтобусы. В часы пик на маршруте останутся большие пассажирские автобусы», — рассказал заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Сергей Волканевский.