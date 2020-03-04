Ярославль, 4 марта, 2020, 10:07 — ИА Регнум. Управление Пенсионного фонда по Ярославлю объявило закупку медицинских масок в количестве 44 400 штук. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на портал госзакупок. Маски закупаются за счет средств Пенсионного фонда.

Wikimedia.com Медицинская маска

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в фонде, управление перешло на «масочный режим» в связи с угрозой эпидемии коронавируса. Приказ об этом в фонде был издан еще в феврале. Маски должны меняться каждые 2−3 часа. Это связано со спецификой работы сотрудников, которые общаются с большим количеством людей.

Закупаются обычные медицинские маски. Интересно, что цена закупки составляет 8,27 рубля за штуку. Накануне глава ярославского УФАС заявил, что в Ярославле цена маски составляет от 3 до 6 рублей.

Аналогичные закупочные процедуры проводятся во многих регионах России. Колеблется и цена маски. Например, в Петропавловске-Камчатском управление Пенсионного фонда покупает маски по цене 25,3 рубля.