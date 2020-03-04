Чебоксары, 4 марта, 2020, 10:03 — ИА Регнум. В бассейне Чебоксарского водохранилища из-за аномально тёплой погоды началось раннее весеннее половодье — на три недели раньше среднемноголетних сроков. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГЭС со ссылкой на информацию Чувашгидромета.

Rushydro.ru Чебоксарская ГЭС

За 39-летнюю историю работы Чебоксарской ГЭС в этом году едва не был побит рекорд 1990 года, когда «большая вода» начала поступать 1 марта. Для сравнения напомним, что в 2019 году половодье пришло на месяц позже, 4 апреля.

Специалисты отмечают, что рост бокового притока в Чебоксарское водохранилище, связанный с зимними оттепелями и продолжавшийся весь февраль, плавно перешел в весеннее половодье. С учётом прогнозов о плюсовой температуре, в ближайшие дни боковая приточность в Чебоксарское водохранилище продолжит расти. Станция пропускает воду только через работающие гидроагрегаты.

По данным Гидрометцентра, на 29 февраля запасы воды в снеге в бассейне Чебоксарского водохранилища составили 39% от нормы. Это почти втрое меньше, чем было 28 февраля 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, аномально теплая погода в зимний период привела к раннему началу половодья в верховьях Волги. С 1 марта Росводресурсы ввели режим повышенной готовности к паводкам.

Напомним, режимы наполнения и сработки водохранилищ, пропуск паводков на ГЭС устанавливают Росводресурсы с учетом рекомендаций межведомственной рабочей группы, в состав которой входят представители МЧС, Минсельхоза, Росрыболовства, Росморречфлота, АО «Системный оператор Единой энергетической системы» и органов власти регионов.