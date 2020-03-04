Майкоп, 4 марта, 2020, 09:38 — ИА Регнум. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов принял участие в видеоконференции по обсуждению итогов выполнения целевых показателей федерального проекта «Экспорт продукции АПК» в 2019 году и планы на 2020 год, которую провёл министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев 3 марта. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы республики. В частности, обсуждались планы по увеличению объёма внешней торговли сельхозпродукцией — глава министерства призвал регионы определить резервы для дальнейшего наращивания экспорта, обозначить выявленные по итогам 2019 года проблемы. Отдельного обсуждалась важность эффективного использования мер господдержки в части заключения с предприятиями-экспортёрами соглашений о повышении конкурентоспособности.

Пресс-служба главы Республики Адыгея Глава Адыгеи Мурат Кумпилов принял участие в видеоконференции, которую провёл министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев

«Прошу обратить внимание на необходимость активизации данной работы. Своевременное заключение соглашений о повышении конкурентоспособности (СПК) будет способствовать повышению динамики выполнения целевых показателей», — отметил Дмитрий Патрушев.

Заместитель министра сельского хозяйства РФ Сергей Левин напомнил, что с 2020 года будут запущены две новые меры господдержки — стимулирующая субсидия на производство масличных (соя, рапс), а также компенсация прямых понесённых затрат по трём направлениям деятельности.

«Производители и экспортеры Адыгеи уже используют механизмы господдержки, предусмотренные в рамках федерального проекта «Экспорт продукции АПК». Так, в прошлом году Минсельхоз России заключил соглашение о повышении конкурентоспособности с предприятием ООО «Мамруко». Еще один вид господдержки — возмещение части затрат в области мелиорации земель сельхозназначения. На 2019−2021 годы в регионе на эти цели выделено 72,6 млн рублей», — отметил глава Адыгеи Мурат Кумпилов по итогам видеоконференции.

Как отметили в пресс-службе главы Адыгеи, перед республикой поставлена цель увеличить объём экспорта продукции АПК к 2024 году до более чем 36 млн долларов. Для сравнения — в 2019 году плановый показатель составил 9,7 млн, а по факту объём экспорта достиг 13 млн долларов. Адыгея отправила на экспорт почти 20 тыс. тонн — молочной и масложировой продукции, риса и кукурузы, кондитерских и мучных изделий, соков, детского питания, напитков. В регионе также создан региональный Центр поддержки экспорта, цель работы которого — увеличение объемов несырьевого экспорта Республики Адыгея, обеспечение роста экспорта услуг, вовлечение новых субъектов малого и среднего предпринимательства в экспортную деятельность. Сельхозпродукция из Адыгеи поставляется в Германию, Турцию, ОАЭ, Китай, Вьетнам, Израиль, Латвию, Шри-Ланку, Азербайджан, на Украину, в Армению, Грузию, Киргизию, Казахстан, Монголию, Белоруссию, Узбекистан.

В настоящее время, напомнили, в пресс-службе главы республики, в Адыгее реализуется инвестпроект ООО «Синдика Агро» по реконструкции рисовой системы для выращивания риса-сырца на экспорт. Общий объем инвестиций оценивается в 102 млн рублей, к концу 2021 года в рамках проекта планируется ввести в эксплуатацию не менее 800 га.