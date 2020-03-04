В Калужской области ИТ-специалистов начали готовить с начальной школы
Калуга, 4 марта, 2020, 12:53 — ИА Регнум. В Калужской области в рамках проекта «Кадры для цифровой экономики» организована комплексная работа по подготовке ИТ-специалистов — от начальной школы до университетов. Об этом 4 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM по материалам расширенного заседания коллегии министерства цифрового развития региона.
74 средним школам области было закуплено оборудование для перехода на цифровые технологии. На эти цели направлено свыше 144 млн рублей. В области открыты и действуют ИТ-школы компаний «Калуга Астрал» и «КАМИН». Регион одним из первых в стране включился в реализацию проекта Яндекс.Лицей. Функционируют детский Технопарк «Кванториум» и первый калужский ИТ-лицей. На базе калужского технического колледжа открылись новые современные мастерские по пяти IT-компетенциям. Существенно сократить потребность в ИТ-специалистах позволит предстоящее открытие кампуса калужского филиала МГТУ им. Баумана и создание на площадке обнинского института атомной энергетики НИЯУ МИФИ инновационного научно-технологического центра.
На сегодняшний день в области для органов власти, местного самоуправления, а также для более двух тысяч бюджетных учреждений доступна высокоскоростная корпоративная информационно-коммуникационная сеть (ВКИКС) и интернет. В 338 учреждениях для населения обеспечен бесплатный Wi-Fi. Компаниями-операторами мобильной и стационарной связи в регионе построено 464 базовых станции для доступа к интернету. Инвестиции составили более 1,5 млрд рублей. В электронном виде оказывается 66 государственных и муниципальных услуг. Количество обращений за их получением превысило миллион, а уровень удовлетворенности граждан качеством услуг составил по итогам 2019 года 99,9%.