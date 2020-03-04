Калуга, 4 марта, 2020, 12:53 — ИА Регнум. В Калужской области в рамках проекта «Кадры для цифровой экономики» организована комплексная работа по подготовке ИТ-специалистов — от начальной школы до университетов. Об этом 4 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM по материалам расширенного заседания коллегии министерства цифрового развития региона.

Admoblkaluga.ru В рамках коллегии работала выставка решений калужских IT-компаний

74 средним школам области было закуплено оборудование для перехода на цифровые технологии. На эти цели направлено свыше 144 млн рублей. В области открыты и действуют ИТ-школы компаний «Калуга Астрал» и «КАМИН». Регион одним из первых в стране включился в реализацию проекта Яндекс.Лицей. Функционируют детский Технопарк «Кванториум» и первый калужский ИТ-лицей. На базе калужского технического колледжа открылись новые современные мастерские по пяти IT-компетенциям. Существенно сократить потребность в ИТ-специалистах позволит предстоящее открытие кампуса калужского филиала МГТУ им. Баумана и создание на площадке обнинского института атомной энергетики НИЯУ МИФИ инновационного научно-технологического центра.

На сегодняшний день в области для органов власти, местного самоуправления, а также для более двух тысяч бюджетных учреждений доступна высокоскоростная корпоративная информационно-коммуникационная сеть (ВКИКС) и интернет. В 338 учреждениях для населения обеспечен бесплатный Wi-Fi. Компаниями-операторами мобильной и стационарной связи в регионе построено 464 базовых станции для доступа к интернету. Инвестиции составили более 1,5 млрд рублей. В электронном виде оказывается 66 государственных и муниципальных услуг. Количество обращений за их получением превысило миллион, а уровень удовлетворенности граждан качеством услуг составил по итогам 2019 года 99,9%.