Президент России Владимир Путин 4 марта провёл совещание с членами российского правительства. Основной темой встречи стала реализация комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. С докладом по этому поводу выступил министр транспорта Евгений Дитрих. Также был рассмотрен ряд актуальных текущих вопросов. [[[picture1]]] ИА REGNUM ведёт трансляцию обо всём, что связано с этим событием.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

09:30 04.03.2020 Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года утверждён распоряжением правительства Российской Федерации 30 сентября 2018 года №2101-р и является тринадцатым национальным проектом.

09:30 04.03.2020 В комплексном плане определены цели модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, показатели реализации транспортно-энергетических частей плана, дан перечень входящих в их состав федеральных проектов с описанием планируемых результатов реализации с количественными характеристиками, объемами и источниками финансирования.

09:31 04.03.2020 С точки зрения реального сектора экономики 13-й национальный проект является одним из самых важных, так как призван «расшить» узкие места, препятствующие росту экспорта российской продукции, в том числе из труднодоступных территорий.

09:53 04.03.2020 У комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года естьтри куратора — первый вице-премьер Андрей Белоусов (в части развития транспортных мощностей) и вице-премьеры Юрий Борисов (в части развития энергетической инфраструктуры) и Марат Хуснуллин (в части строительства новых транспортных коридоров).

09:54 04.03.2020 Что касается непосредственных исполнителей — то это чиновники Минтранса (включая все подведомственные агентства и службы), Минэнерго, менеджмент АО РЖД, ПАО «Россети», ПАО «ФСК «ЕЭС», «Трансфнеть», «Росатома» и ПАО «Газпром».

10:11 04.03.2020 В преддверии совещания российского президента Владимира Путина с Правительством РФ напоминаем о целевых показателях 13-го национального проекта. Первое. Развитие транспортных коридоров «Запад—Восток» и «Север—Юг» для перевозки грузов. Второе — повышение уровня экономической связанности территории Российской Федерации посредством расширения и модернизации железнодорожной, авиационной, автодорожной, морской и речной инфраструктуры.

10:34 04.03.2020 Федеральные проекты, входящие в первый раздел комплексного плана. Цитата с сайта static.government.ru.

10:52 04.03.2020 До конца 2024 г. будет построен российский участок платной автомагистрали «Меридиан». Цитата с сайта static.government.ru.

11:31 04.03.2020 В комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года входят 11 основных мероприятий: [[[list-0]]]

13:10 04.03.2020 729 километров новых автомобильных дорог 1 категории в составе международного транспортного маршрута «Европа — Западный Китай» будет построено к концу 2024 г. (Москва — Нижний Новгород — Казань). Время в пути между Москвой и Казанью сократится в 1,8 раза (с 12 до 6,5 часов).

13:18 04.03.2020 97 километров новых автомобильных дорог 1 категории (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу) будет построено до конца 2023 г. Время в пути между Москвой и Самарой сократится с 16 до 8 часов.

13:19 04.03.2020 Создание сухогрузного района морского порта «Тамань». ppp-transport.ru.

13:36 04.03.2020 Совещание началось. Путин просил Голикову рассказать о коронавирусе.

13:36 04.03.2020 Мы с вами договаривались, что создадим соответствующую структуру и будем работать в штабном режиме — Путин.

13:37 04.03.2020 Голикова: от коронавируса в мире умерло свыше трёх тысяч человек, выздоровело более 8 тысяч.

13:38 04.03.2020 В России выявлено три случая заболевания коронавирусной инфекции. Двое — граждан Китая. Один — русский (прибыл из Италии) — Голикова.

13:39 04.03.2020 Голикова заявила, что информация о том, что власти скрывают действительный размах заболеваемости коронавирусной инфекцией в России — не соответствует действительности.

13:40 04.03.2020 С учётом обострения ситуации в Южной Корее и Иране, в России приняли такие же меры по защите от коронавируса, как в случае с Китаем.

13:41 04.03.2020 Голикова: правительство принимает все меры по ликвидации цен на маски и снижению цен на них.

13:41 04.03.2020 В Иран, Южную Корею и Италию гражданам России ездить пока не советуют, в том числе, делегациям на форумы и спортивные мероприятия.

13:42 04.03.2020 Отмечено значительное снижение цен на маски в 18 регионах страны.

13:42 04.03.2020 Элементы недобросовестной конкуренции стали причиной ограничения экспорта масок — Голикова.

13:43 04.03.2020 Депутатами Госдумы от «Единой России» внесены предложения о поправках в законодательство, касающееся введения ограничения цен на жизненно важные медицинские изделия и препараты — Голикова.

13:44 04.03.2020 Что касается провокационных вбросов, ФСБ докладывает, что они идут из-за границы — Путин.

13:45 04.03.2020 Говорят об отопительном периоде.

13:46 04.03.2020 Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Владимир Якушев рассказал о режимах ЧС в регионах, попавших за зиму в зону подтопления. На особом контроле Еврейская автономная область.

13:47 04.03.2020 530 миллионов рублей было выделено Еврейской автономной области на прохождение отопительного сезона.

13:48 04.03.2020 Владимир Якушев: «Мы не понимаем, какое количество аварий происходит в том или ином субъекте России. Известно, что в России за отопительный сезон произошло 462 технологических нарушений. Из них 141 аварии и 310 инцидентов».

13:50 04.03.2020 Владимир Якушев: 1 триллион 300 миллиардов рублей задолжали в России за коммунальные услуги.

13:52 04.03.2020 Отопительный сезон проходит в штатном режиме, регионы оперативно устраняют аварии. Главная задача — довести отопительный сезон в таком же режиме до его завершения — Владимир Якушев.

13:53 04.03.2020 Путин: — 462 инцидента — по сравнению с прошлым годом это как? Якушев: — Мы фиксируем рост.

13:56 04.03.2020 Министр экономического развития Максим Решетников: «Для 10 регионов принято решение разработать отдельные программы развития. Их цель — создание экономического потенциала. Общий объем финансирования до 2024 года — 50 миллиардов рублей — по миллиарду в год».

13:57 04.03.2020 Министр экономического развития Максим Решетников: 10% средств будет направлено на решение жилищных проблем этих регионов.

13:59 04.03.2020 Министр экономического развития Максим Решетников: «Есть предложение опробовать особую систему управления деньгами для отстающих регионов».

14:00 04.03.2020 Путин: «Как вы предлагаете оценивать эффективность потраченных регионами средств?». Решетников: «Доходами населения».

14:01 04.03.2020 Далее президент Владимир Путин и члены правительства стали обсуждать реализацию комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Вероятно — в закрытом режиме, видеотранслация прервалась.

14:40 04.03.2020 308 километров автомобильных дорог федерального значения на подъездах к морским портам будут реконструированы до конца 2024 года.

16:00 04.03.2020 Основная часть недостоверной информации о масштабах распространения коронавируса в России организована из-за границы, заявил 4 марта президент страны Владимир Путин на совещании с членами правительства. Читайте также: Путин рассказал об идущих из-за границы фейках о коронавирусе

16:30 04.03.2020 Задолженность за услуги жилищно-коммунального хозяйства в России не сокращается и на сегодняшний день составляет около 1,3 трлн рублей, сообщил глава Минстроя Владимир Якушев на совещании президента Владимира Путина с членами правительства. Об этом: Глава Минстроя доложил Путину о долгах за услуги ЖКХ в России

17:38 04.03.2020 По словам главы Минэкономразвития РФ Максима Решетникова, в течение пяти лет доходы граждан 10 проблемных регионов должны увеличиться на 6,5 тыс. рублей или на 30%. Индивидуальные программы развития позволят увеличить объем инвестиций в этих регионах почти на 20 тыс. рублей на душу населения, таким образом, рост составит 60%. Читайте также: Жителям 10 «отстающих» регионов РФ пообещали рост доходов на 30%

17:40 04.03.2020 Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников. Цитата из видео. kremlin.ru

17:58 04.03.2020 В уходящем отопительном сезоне в двух регионах вводился режим ЧС (чрезвычайной ситуации) в связи с недопоставками топлива — в городе Яровое Алтайского края и в Еврейской автономной области, заявил глава Минстроя РФ Владимир Якушев. Кроме того, было зафиксировано 462 технологических нарушения, из которых 143 аварии — проблемы длятся более 24 часов, 319 инцидентов — когда проблемная ситуация решается в течение суток. Читайте также: В отопительном сезоне режим ЧС вводили семь регионов РФ