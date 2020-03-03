Кострома, 3 марта, 2020, 20:54 — ИА Регнум. Некоторые маршруты в Костромской области намерены перевести на безналичный расчёт — сообщает K1NEWS.RU. Произойдет это летом.

Банковские карты

Предполагается, что первым делом расплачиваться за проезд не только наличными станет возможным на маршрутах в Костромском, Красносельском, Судиславском, Сусанинском и Нерехтском районах.

Сейчас профильный департамент региона ищет оператора, который займётся обслуживанием системы. О том, кто установит оборудование в пригородном межмуниципальном транспорте, сообщат по завершении конкурсных процедур — 12 марта.

Известно, что в качестве пилотного в регионе работает всего один автобус с оплатой по карте — «Кострома — Караваево». Из всех пассажиров маршрута «безналом» в феврале пользовались лишь 5%.