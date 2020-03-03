Тамбов, 3 марта, 2020, 18:53 — ИА Регнум. В Тамбовской области обновлена интерактивная карта строящихся объектов в рамках реализации национальных проектов, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. Она дополнена 153 новыми объектами.

Нацпроекты68.рф Скриншот карты

В регионе создана интерактивная карта на специализированном информационном ресурсе. В этом году она дополнена 153 новыми объектами, по 150 из них планируется завершить работу в текущем году.

«Каждый житель региона должен видеть и знать, что будет создано в рамках реализации национальных проектов, какие результаты будут достигнуты и объекты построены», — подчеркнул глава администрации Тамбовской области Александр Никитин, говоря о проводимой работе.

В 2020 году планируется сдать объекты, строительно-монтажные работы по которым были начаты в 2019 году. В частности, это школа «ЭкоТех+» на 825 мест в Котовске, детские сады в Тамбове, Уварово и Тамбовском районе, физкультурно-оздоровительный комплекс в Мичуринске и другие. В 2021 году будут введены в эксплуатацию Агроинженерная школа в Умётском районе, детский сад на 250 мест в Тамбове и второй корпус детского сада «Непоседы» в Тамбовском районе.

Интерактивная карта демонстрирует объекты, возводимые в Тамбовской области в рамках национальных проектов «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Демография», «Жильё и городская среда», «Здравоохранение», «Культура», «Образование» и «Экология». Любой желающий может в онлайн-режиме познакомиться с географией строительства, узнать наименование и адрес объекта, объём финансирования, мощность и планируемую дату ввода в эксплуатацию.

Ресурс обновляется и дополняется на постоянной основе. Информационное сопровождение осуществляется региональным проектным офисом при технологической поддержке администрации города Тамбова.