Москва, 4 марта, 2020, 05:55 — ИА Регнум. Прославившийся своими экспериментами на почве цифровизации, глава Сбербанка Герман Греф продемонстрировал способность к критике огульного и не учитывающего местных особенностей увлечения «цифрой». Что могло послужить такому преображению и нет ли здесь влияния индийских йогинов, рассуждает автор ИА REGNUMГалина Смирнова.

Дарья Драй ИА REGNUM Садхгуру на ПМЭФ. 2018

Хотя одними йогами тут дело не обошлось. Подтянулись и психотерапевты, в лице Андрея Курпатова. Известный российской публике больше в роли телеведущего, Курпатов выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе на тему вреда, который наносит цифровой контент. Выступление его на деловом завтраке Сбербанка понятно, ведь Курпатов с февраля 2019 года руководит лабораторией нейронаук при Сбербанке. Возможной причиной такого необычного подхода к «цифре», которая представлялась ранее как источник всякого блага, является желание сгладить конфликт с антиглобалистским трендом, все более набирающим силу.

Для антиглобалистов цифровизация зачастую воспринимается лишь как инструмент слежки, насилия и подавления. И если рассуждения Курпатова можно счесть попыткой «присоединения» к антиглобалистской аудитории, чтобы позже увлечь ее в нужную бизнесу сторону, то путь медитации, который был предложен другим приглашенным Сбербанка, йогом Садхгуру, это заявка посерьезнее. Действительно, христианская традиция слишком озабочена личностью человека, не позволяя тому расслабиться в нужной для коммерсанта степени. Может, йоги и инструкторы по медитации научат европейца легче расставаться с деньгами?

Читайте статью Галины Смирновой «Зачем психотерапевт, банкир и йог пропагандируют в России индуизм?».