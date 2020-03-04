Москва, 4 марта, 2020, 04:25 — ИА Регнум. Использование бизнесом т.н. больших данных может стать источником крупных проблем для страны и народа, ее населяющего. Как предотвратить ситуацию, при которой корпорации будут получать прибыль, а граждане выворачиваться наизнанку в виртуальном пространстве, рассуждает автор ИА REGNUMГалина Смирнова.

Цитата из к/ф «Матрица». Реж. Лана Вачовски, Лилли Вачовски. 1999. США

Даже если оставить за скобками прямую кражу персональных данных мошенниками, стоит признать, что нынешнее положение дел в области цифровизации все больше напоминает сползание в мрачную антиутопию. В этой антиутопии чужие люди, следящие за вашей сетевой активностью, начинают лучше вас разбираться в ваших предпочтениях, включая не только покупательские, но и, скажем, политические. Появился даже специальный термин «следящий капитализм» (англ. surveillance capitalism), хотя корпорации, которые используют обработку цифровых данных, предпочитают говорить о развивающемся маркетинге.

В действительности, разделение людей на следящее меньшинство и находящееся под слежкой большинство приуготавливает почву для самой гнусной сегрегации в еще не виданных человечеством масштабах. И пока государство Российское в лице экспертов глубокомысленно размышляет над правильным определением «больших данных», этот процесс идет все дальше.

Читайте статью Галины Смирновой «"Цифровые» корпорации против государства: кто защитит данные от мошенников?».