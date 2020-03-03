Калуга, 3 марта, 2020, 20:12 — ИА Регнум. В Калугу для дальнейшего развития экономических связей с двухдневным визитом прибыла делегация швейцарских компаний строительной, пищевой и упаковочной отрасли во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Швейцарии в Российской Федерации Ивом Россье, сообщает 3 марта корреспондент ИА REGNUM по информации Агентства регионального развития Калужской области.

Admoblkaluga.ru На встрече Посла Швейцарии в РФ Ива Россье с врио губернатора Калужской области Владиславом Шапшой

Цель поездки бизнесменов из Швейцарии — знакомство с экономической моделью развития Калужской области, промышленными и сельскохозяйственными предприятиями, логистическими возможностями. Об этом шла речь на встрече Посла Швейцарии в РФ Ива Россье и бизнес-делегации с врио губернатора Калужской области Владиславом Шапшой.

«В прошлом году объем нашего взаимного товарооборота вырос в четыре раза, и мы с большой заинтересованностью надеемся на расширение взаимоотношений со Швейцарией. В регионе выстроено такое взаимодействие с инвесторами, при котором риски сведены к минимуму», — сказал калужский врио губернатора.

Ив Россье отметил, что Калужская область признана одним из фаворитов швейцарского бизнеса:

«Регион занимает высокие позиции в рейтинге у швейцарских компаний, которые ценят определенность и надежность, а не только налоговые послабления. Швейцарцы предпочитают долгосрочные отношения и предсказуемость со стороны органов власти. Калужская область по всем критериям — надежный партнер для бизнеса», — сказал Посол Швейцарии в РФ.

В этот же день на площадке Торгово-промышленной палаты прошли переговоры в формате B2B между представителями калужских и швейцарских компаний. В ходе двухдневной поездки гости посетят в Дзержинском районе ферму компании ООО «Швейцарское Молоко», в Калуге — завод АО «Калугапутьмаш», Калужский филиал РАНХиГС, где встретится с преподавателями и студентами. В Боровском районе запланировано знакомство с индустриальным парком «Ворсино», логистическим комплексом «Freight Village», работой таможенного терминала, а также деятельностью компании «Нестле Пурина ПетКер».

Напомним, за 2019 год внешнеторговый оборот Калужской области со Швейцарией составил 57,3 млн долларов США.