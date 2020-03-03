Калуга, 3 марта, 2020, 17:57 — ИА Регнум. В Калуге на заводе концерна Volkswagen временно сокращено производство автомобилей Skoda Rapid. Причина — в снижении поставок ряда автокомпонентов, в том числе задних фонарей. Об этом 3 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM по информации пресс-службы Volkswagen Group Rus.

Vwgroup.ru На заводе Volkswagen сократился выпуск Skoda Rapid

Как заверили в пресс-службе немецкого концерна, производство популярного на российском авторынке автомобилей марки Skoda Rapid будет восставлено в прежнем объеме при ближайшей возможности. Пока продажи Skoda Rapid отложены предварительно до мая 2020 года.

Напомним, завод Volkswagen Group Rus работает в калужском технопарке «Грабцево» с 2007 года. На заводе производят автомобили моделей Volkswagen Tiguan, Volkswagen Polo и Skoda Rapid. Максимальная производственная мощность предприятия составляет 225 тысяч автомобилей в год. На автозаводе трудится порядка 4,5 тыс. человек. На площадке технопарка «Грабцеаво» также имеется завод по производству 150 тыс бензиновых двигателей в год.