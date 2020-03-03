Рязань, 3 марта, 2020, 17:39 — ИА Регнум. Презентацию календаря ключевых событий, приуроченных к 125-й годовщине со дня рождения Сергея Есенина, провели 3 марта в «Точке кипения» в Рязани. В рамках празднования юбилея запланировано более тысячи мероприятий, которые проведут в России и других странах, сообщает пресс-служба регионального министерства культуры и туризма.

.wikimedia.org Сергей Есенин в 1923 году

В течение года передвижные выставки расскажут о творчестве поэта в Азербайджане, Узбекистане, Абхазии, Франции. Привезут экспозиции в отдалённые районы Дальнего Востока России. Уже в марте начнутся научные проекты, а в июне творческую программу откроет фестиваль «Музыкальное лето в Константинове». В июле пройдёт международный джазовый фестиваль «ЕсенинJazz». Государственный академический Рязанский русский народный хор им. Е. Попова отправится на гастроли по Центральному и Приволжскому федеральным округам.

Центральными мероприятиями станут события Всероссийской есенинской недели с 28 сентября по 4 октября, каждый день которой будет тематическим.