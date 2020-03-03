Кострома, 3 марта, 2020, 17:32 — ИА Регнум. Валентина Матвиенко обещала запереть представителей «Новатэка» и «Газпрома» в Совете Федерации «на пару суток», если они не договорятся по ситуации с газом в Костромской области. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Накануне в Москве на парламентских слушаниях прошла встреча, посвященная проблемам обеспечения российских регионов «голубым топливом».

Валентина Матвиенко

Эта тема болезненна и для Костромской области. В 2013 году в регионе приостановили строительство магистрального газопровода Галич-Мантурово-Шарья протяженностью 182 километра.

«Мужики, вы чего? Садитесь за стол, договаривайтесь! Или мы вас в Совете Федерации запрем на пару суток. Страдают люди. Вы, великие руководители, и не можете договориться! Губернатор перед ними каждый день стоит, не вы. Вы пойдите и послушайте, что про вас говорят и заодно про власть», — сказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Губернатор Костромской области Сергей Ситников рассказал, что строительство газопровода связано с уходом «Газпрома» из региона.

«В 2011 году Газпром перестал быть поставщиком газа на территории региона, продолжив эксплуатировать газотранспортную систему, а поставщиками стали сначала «НОВАТЭК», а потом «НОВАТЭК» и «Роснефть». Необходимо сказать о том, что эти компании проводят взвешенную политику. Нам удалось договориться, что они будут вкладывать финансовые средства в газификацию региона и строительство сетей. Свои обязательства они выполняют. Вместе со средствами спецнадбавки нам удаётся заниматься газификацией. Вместе с тем с уходом Газпрома из бизнеса по поставке газа оказалась практически заморожена программа строительства магистрального газопровода Галич-Мантурово-Шарья», — отметил Сергей Ситников.

По состоянию на начало 2019 года уровень газификации Костромской области составлял 59,72% (72,89% — города и 30,14% — сельская местность). Это ниже, чем в среднем по России (68,6%). Отток жителей из районов Костромской области, не обеспеченным природным газом, на 38% выше, чем по региону.