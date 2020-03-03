«Мужики, вы чего?» — Матвиенко отругала газовиков за Костромскую область
Кострома, 3 марта, 2020, 17:32 — ИА Регнум. Валентина Матвиенко обещала запереть представителей «Новатэка» и «Газпрома» в Совете Федерации «на пару суток», если они не договорятся по ситуации с газом в Костромской области. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Накануне в Москве на парламентских слушаниях прошла встреча, посвященная проблемам обеспечения российских регионов «голубым топливом».
Эта тема болезненна и для Костромской области. В 2013 году в регионе приостановили строительство магистрального газопровода Галич-Мантурово-Шарья протяженностью 182 километра.
Губернатор Костромской области Сергей Ситников рассказал, что строительство газопровода связано с уходом «Газпрома» из региона.
По состоянию на начало 2019 года уровень газификации Костромской области составлял 59,72% (72,89% — города и 30,14% — сельская местность). Это ниже, чем в среднем по России (68,6%). Отток жителей из районов Костромской области, не обеспеченным природным газом, на 38% выше, чем по региону.