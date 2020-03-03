Белград, 3 марта, 2020, 17:24 — ИА Регнум. Новый премьер сепаратистского Косово Альбин Курти своими действиями и своей неповоротливостью не устраивает администрацию США, которая основывает подход к решению косовского вопроса на оказании давления на Белград. Такое мнение высказал ИА REGNUM сербский политический консультант Владимир Добросавлевич.

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По словам эксперта, Курти собственной несговорчивостью по поводу отмены стопроцентных пошлин на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины заставил администрацию США «заниматься самим Курти». Добросавлевич напомнил, что нынешний премьер Косово ранее допустил критику в адрес НАТО по поводу того, что так называемым вооруженным силам сепаратистов запрещено без особого разрешения входить на север края, населенный преимущественно сербами. Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Ричард Гренелл очень быстро ответил Курти через свой аккаунт в «Твиттере», продолжил эксперт.

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«Курти в течение суток изменил свою позицию и заявил, что будет отменять пошлины постепенно, пока не получит соответствующего отклика со стороны Сербии», — рассказал Добросавлевич.

По мнению сербского эксперта, Приштина в итоге отменит пошлины на сербские товары, потому что Вашингтон этого явно хочет.

«Я пока не могу утверждать со стопроцентной уверенностью, но кажется, что поведение нового руководства так называемого Косово не синхронизировано с политикой Вашингтона, как это было до сих пор. Надо также добавить, что коалиционный партнер партии «Самоопределение» Альбина Курти «Демократический союз Косово» Исы Мустафы также выступил с заявлением о том, что он выйдет из правящей коалиции, если пошлины не будут отменены безо всяких условий», — продолжил эксперт.

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При этом Добросавлевич считает, что отмена пошлин и возобновление переговорного процесса между Белградом и Приштиной в данный момент являются приоритетом для Вашингтона, в то время как срочное подписание «всеобъемлющего договора о нормализации отношений» не является вопросом первостепенной важности. По его словам, утверждения о том, что администрация Трампа перед выборами нуждается в политических баллах и поэтому спешит довести сербов и косовских албанцев до подписания этого документа, необоснованны.

«Трамп в рамках кампании представит как свой политический успех убийство иранского генерала Сулеймани. Также ранее был признан мертвым террорист Аль Багдади. Это его внешнеполитические баллы, которыми он попробует удивить часть республиканского электората, желающего, чтобы за Америкой сохранилась ведущая роль в международных отношениях. В конце концов, администрация Трампа не делает акцента на внешней политике, она сосредоточилась на стабилизации внутриэкономической ситуации. Поэтому я почти уверен, что слишком большого давления на Белград и Приштину по поводу подписания соглашения о нормализации отношений не будет», — отметил Добросавлевич.

Отвечая на просьбу прокомментировать тот факт, что в апреле сепаратистское Косово намерено выйти из блока «Электросетей Сербии» и объединить свои электросети с Албанией, эксперт заявил, что это не удивительно, так как уже ряд лет Сербия передает определенные полномочия Приштине.

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«Кажется, что официальный Белград готов пойти навстречу и международному сообществу, и косовским албанцам, но до определенной точки, которая не подразумевает вопроса статуса. Сербские власти знают, что общество не смогло бы это принять. Все опросы общественного мнения показывают, что сербское общество абсолютно не готово принять любое изменение статуса Косово и Метохии», — подытожил Владимир Добросавлевич.