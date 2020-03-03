Санкт-Петербург, 3 марта, 2020, 17:08 — ИА Регнум. Петербургские реставраторы обнаружили причину, по которой памятник российскому императору Николаю I, вопреки всем предпосылкам, не упал за 160 лет. Перед двухлетней реставрацией с помощью эндоскопов специалисты заглянули внутрь конной статуи на Исаакиевской площади.

Godot13 Памятник Николаю I

Оказалось, что Огюст Монферран и Петр Клодт спроектировали особую конструкцию, что помогло скульптуре удержаться, несмотря на далекий от идеального петербургский климат и лишь две точки опоры — задние ноги лошади, моделью которой послужил любимый конь императора Амалатбек.

«Предполагалось, что тяжи, которые располагаются в опорных ногах скульптуры, напрямую уходят в пьедестал. После исследований стало ясно, что тяжи сначала упираются в направляющую, которая идет вдоль плинта и уже за счет нее конная скульптура закреплена на пьедестале», — заявил главный архитектор проекта реставрации Глеб Чусовитин телеканалу «Санкт-Петербург».

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что в 2020 году памятник Николаю I отправится на реставрацию, которая продлится два года. Разбирать его полностью не будут. На памятнике имеются трещины шириной до 30 см, а белый каррарский мрамор давно позеленел.