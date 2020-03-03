Санкт-Петербург, 3 марта, 2020, 17:03 — ИА Регнум. После инцидента с болельщиком «Зенита» на недавнем матче, пробравшимся на трибуну к фанатам соперника, руководство петербургского футбольного клуба решило усилить меры безопасности на домашних матчах у гостевой трибуны. Об этом ТАСС рассказал гендиректор «Зенита» Александр Медведев.

Дарья Драй ИА REGNUM Стадион «Газпром Арена»

Напомним, в субботу, 29 февраля во время матча «Зенит» — «Локомотив» в рамках тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) один из фанатов «Зенита» смог пробраться по козырьку к трибуне болельщикам команды-оппонента и попытался отобрать флаг. В результате началась стычка, зачинщик которой, как позже выяснилось, был нетрезв и ранее уже попадал под запрет на посещение матчей и стадиона.

Медведев отметил, что нарушитель не является членом фанатского движения и никакого отношения к «Виражу» не имеет. Отлавливать злоумышленника было опасно, поскольку конструкция козырька хрупкая и имеет определённую весовую нагрузку.

«У гостевой трибуны будут усилены меры безопасности, чтобы исключить такие инциденты и чтобы никто не мог пробраться туда с целью провокации», — сказал собеседник агентства.

Отметим, что в настоящий момент болельщик задержан, наказание за его поступок определит суд.

В свою очередь в «Локомотиве» отметили, что одному из болельщиков команды по итогам инцидента грозит административное наказание, и пообещали медицинскую и юридическую поддержку участникам инцидента.