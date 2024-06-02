Хельсинки, 3 марта, 2020, 16:41 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп согласился провести саммит лидеров пяти стран — постоянных членов Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Об этом сегодня, 3 марта, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам встречи с главой МИД Финляндии.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Инициативу поддержали президент Франции, председатель КНР, и вот, совсем недавно, президент Трамп подтвердил свое согласие и поддержку этого предложения. Что касается места и времени, эти вопросы сейчас согласовываются. Надеюсь, что в самом ближайшем будущем сможем достичь согласия, тогда об этом будет объявлено», — сказал Лавров.

Напомним, что президент России Владимир Путин, выступая на Всемирном форуме памяти Холокоста в Иерусалиме, предложил провести встречу глав Российской Федерации, США, Китая, Франции, Великобритании. На встрече Путин предложил обсудить проблемы мировой безопасности и существующие вызовы.

Сразу же Владимира Путина поддержал президент Франции Эммануэль Макрон. Затем стало известно о согласии принять участие в таком саммите председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина.

Власти Великобритании заявили, что примут участие в таком саммите, если в нем примет участие президент США Дональд Трамп.

В Белом доме долгое время заявляли, что Трамп рассматривает предложение Путина.

Теперь, по словам Лаврова, Трамп предложение принял.

Есть вероятность, что такая встреча может пройти в рамках 75-й Генеральной Ассамблеи ООН.