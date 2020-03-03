Калуга, 3 марта, 2020, 19:45 — ИА Регнум. Коронавируса в Калужской области нет. Медики ежедневно мониторят ситуацию. Об этом 3 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM по информации главного внештатного эпидемиолога министерства здравоохранения Калужской области Елены Алешиной.

Фото Сергея Лялякина. Пресс-служба правительства Калужской области Коронавируса в Калуге нет, но медики готовы к любому развитию ситуации

«В области создан штаб по экстренным ситуациям, разработан алгоритм действия различных служб. При выявлении коронавируса население будет оповещено. В настоящее время в регионе таких пациентов нет. Тем не менее, мы готовы к любому развитию события, — сказала Елена Алешина, — у нас имеется в распоряжении современная инфекционная больница с реанимацией, боксированными палатами, с собственной кислородной станцией, лучшей в области лабораторией, достаточный ассортимент противовирусных препаратов. Кроме того, калужские медики владеют методиками в случае возникновения различных инфекционных ситуаций».

В калужском областном Роспотребнадзоре, который также мониторит ситуацию с коронавирусом, сообщают, что случаев заболевания, вызванных коронавирусом COVID-19, на территории региона не выявлено. За прибывшими из Китая лицами проводится медицинское наблюдение. В Калуге и области преобладает вирус гриппа типа А1 (H1N1)-2009pdm. Эпидемическая обстановка по гриппу и ОРВИ в регионе стабилизировалась, и даже наметилась тенденция к снижению заболеваемости.