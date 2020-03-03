Москва, 3 марта, 2020, 16:14 — ИА Регнум. Законопроект о госрегулировании цен на лекарства предполагает сроки такой экстренной меры, передает корреспондент ИА REGNUM 3 марта.

Лекарства

«При возникновении чрезвычайной ситуации, угрозы распространения инфекционного заболевания, представляющего опасность для окружающих, а также в случае, если в течение тридцати календарных дней подряд на территориях субъектов Российской Федерации рост розничных цен на медицинские изделия составит тридцать и более процентов, правительство Российской Федерации в установленном им порядке и по утвержденному им перечню медицинских изделий устанавливает предельно допустимые розничные цены на такие медицинские изделия на срок не более чем девяносто календарных дней», — говорится в тексте документа.

При возникновении чрезвычайной ситуации или угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, или при необоснованном завышении цен на необходимые лекарственные препараты и медицинские изделия, граждане Российской Федерации должны иметь доступные лекарственные препараты и медицинские изделия, эффективные для лечения конкретного вида заболевания, отмечают авторы.