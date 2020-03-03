Суздаль, Владимирская область, 3 марта, 2020, 16:05 — ИА Регнум. Выдающийся режиссер анимационного кино, ярчайший представитель независимой авторской мультипликации Японии Кодзи Ямамура примет участие в юбилейном XXV Открытом российском фестивале анимационного кино, который состоится в Суздале Владимирской области с 11 по 16 марта 2020 года. Об этом ИА REGNUM сообщили организаторы мероприятия.

Пресс-служба XXV Открытого российского фестиваля анимационного кино

Кодзи Ямамура проведет мастер-класс на тему «Превращение эфемерного в реальность», представит программу своих фильмов и покажет избранные работы своих учеников — студентов Токийского университета искусств, проходивших обучение у мастера с 2010 по 2019 гг.

Сам Кодзи Ямамура учился в Токийском Университете Зокэй, работал художником анимации на студии Mukuo. Карьеру независимого художника начал в 1989 году и в 1993 году основал собственную компанию Yamamura Animation, Inc. Его фильмы «Голова-гора», «Старый крокодил», «Детская метафизика», «Заметки о монстропедии» и др. удостоены высших призов крупнейших международных фестивалей анимации (в Анси, Загребе, Хиросиме, Оттаве, Штутгарте).

Открытый российский фестиваль анимационного кино проводится при поддержке Министерства культуры РФ и является единственным профессиональным смотром отечественной анимации. Ежегодно в нем принимает участие более 1500 специалистов.