Тверь, 3 марта, 2020, 16:00 — ИА Регнум. Почти в два раза выросли доходы бюджета Тверской области от работы лесопромышленного комплекса в 2019 году по сравнению с 2016 годом. Об этом, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области, заявил губернатор Игорь Руденя 3 марта на заседании правительства региона. На заседании рассматривались перспективы развития лесного комплекса Тверской области в 2020—2022 годах. Глава региона напомнил — лес для Тверской области является одним из важнейших природных ресурсов: на территории области расположено 4,8 млн тыс. га лесов, это больше, чем в остальных регионах Центрального федерального округа.

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя

«В последние годы был принят ряд системных мер по развитию лесного комплекса Тверской области. Реализованы крупные инвестиционные проекты, увеличился объём выпуска продукции глубокой переработки древесины. Возросли доходы областного бюджета от деятельности лесопромышленного комплекса — общий объем сборов в 2019 году составил 1 миллиард 4 миллиона рублей, для сравнения — в 2016 году было 756 миллионов рублей», — сказал Игорь Руденя.

Глава региона также отметил, что сегодня основной задачей является переработка на тверских предприятиях максимальных объемов древесины, которая заготавливается в регионе, а также сокращать число «теневых» производств, повышать привлекательность отрасли для инвесторов, и в то же время поддерживать высокий уровень лесовосстановления. Также в числе поставленных задач — снижение незаконных рубок и создание системы мониторинга происхождения и перемещения древесины в Верхневолжье.

Отметим, что в Тверской области в рамках национального проекта «Экология» реализуется региональный проект «Сохранение лесов». В результате его реализации к 2024 году баланс выбытия и воспроизводства лесов должен достичь соотношения 100%. Как сообщили в правительстве региона, если в 2016 году лесовосстановление проводилось на 14,1 тыс. га, то в 2019-м оно проведено уже на 18,1 тыс. га, за три года планируется довести этот показатель до 18,5 тыс. га. Также в рамках нацпроекта организации отрасли получают новую технику — к 2022 году общее количество специализированного оборудования для профилактики, борьбы с пожарами и других направлений работы составит 225 единиц. В целом с 2016 года в Тверской области зафиксирована тенденция по снижению количества возгораний в лесах.

Отметим, за последнее время в регионе реализовано два крупных инвестиционных проекта в сфере лесного хозяйства — компании «СТОД» (26,3 млрд рублей инвестиций) и «Вышневолоцкого ЛПХ» (356 млн рублей), также реализуются проекты предприятий «Дискавери-Пено» с вложениями порядка 533 млн рублей и «Лагуна» (Весьегонск) на 800 млн рублей. Если в 2016 году объемы глубокой переработки древесины составляли 1,7 млн куб. м, то в 2019-м — уже 2,4 млн куб. м, и ежегодно этот показатель планируется увеличивать не менее чем на 130 тыс. куб м. Объем отгрузки продукции глубокой переработки древесины с 2016 года вырос в регионе на 72% — с 10,7 млрд рублей до 15 млрд рублей.

В настоящее время с государственными корпорациями «Роскосмос» и «Ростех» прорабатывается вопрос о внедрении информационной системы мониторинга перемещения древесины через спутниковые системы.