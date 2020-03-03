Глава ДНР предложил обсудить текст поправки в Конституцию РФ
Донецк, 3 марта, 2020, 16:21 — ИА Регнум. Граждане России, проживающие в Донбассе, должны принять участие в процессе изменения Конституции России, заявил глава ДНР Денис Пушилин, сообщила 3 марта пресс-служба политика.
Пушилин предложил обсудить текст поправки в преамбулу Конституции РФ, который был направлен в рабочую группу по разработке изменений первым заместителем председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константином Затулиным. Речь идет о том, чтобы дополнить словосочетание «многонациональный народ Российской Федерации» словами: «Мы, русские в союзе с другими братскими народами, сплотившиеся в многонациональный народ Российской Федерации, соединенный общей судьбой на своей земле…».
Пушилин обратился к депутатам Народного Совета ДНР, а также представителям других политических организаций региона с просьбой обсудить предложенную правку.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что правки, предложенные президентом Владимиром Путиным, прошли юридическую экспертизу.
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