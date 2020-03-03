Донецк, 3 марта, 2020, 16:21 — ИА Регнум. Граждане России, проживающие в Донбассе, должны принять участие в процессе изменения Конституции России, заявил глава ДНР Денис Пушилин, сообщила 3 марта пресс-служба политика.

Denis-pushilin.ru Денис Пушилин

«Считаю, что граждане Российской Федерации, проживающие в Донбассе, также должны быть вовлечены в этот процесс», — считает он.

Пушилин предложил обсудить текст поправки в преамбулу Конституции РФ, который был направлен в рабочую группу по разработке изменений первым заместителем председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константином Затулиным. Речь идет о том, чтобы дополнить словосочетание «многонациональный народ Российской Федерации» словами: «Мы, русские в союзе с другими братскими народами, сплотившиеся в многонациональный народ Российской Федерации, соединенный общей судьбой на своей земле…».

Пушилин обратился к депутатам Народного Совета ДНР, а также представителям других политических организаций региона с просьбой обсудить предложенную правку.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что правки, предложенные президентом Владимиром Путиным, прошли юридическую экспертизу.

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