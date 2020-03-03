Москва, 3 марта, 2020, 15:54 — ИА Регнум. Нефть 3 марта подорожала почти на 3% на фоне слухов о возможных финансовых стимулах со стороны центробанков, которые позволят устранить негативные последствия коронавируса и повысить спрос на топливо, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Кроме того, на текущей неделе произойдет встреча ОПЕК+, где как ожидается экспортеры примут дополнительные меры по сокращению объемов добычи, что должно снизить излишек нефти на рынке и оказать поддержку ценам.

В среднем участники рынка ожидают снижения активности ОПЕК+ на 750 тыс. баррелей в сутки. Это будет возможным только в случае поддержки со стороны России, чья позиция по вопросу по-прежнему остается неизвестной. Тем не менее, инвесторы настроены оптимистично и надеются, что остальным экспортерам удастся уговорить Кремль.

Другим позитивным событием является телеконференция министров финансов G7: согласованная монетарная политика развитых стран в совокупности с возможным синхронизированным снижением процентных ставок увеличивают шансы на успешную борьбу с последствиями коронавируса.

В отсутствии негативных сюрпризов нефтяные цены вполне могут закрепится выше отметки в $53,50 за баррель», — считает эксперт.

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