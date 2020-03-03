Санкт-Петербург, 3 марта, 2020, 15:51 — ИА Регнум. Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга перевел под домашний арест председателя совета директоров «Компания Усть-Луга» Валерия Израйлита, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает 3 марта объединённая пресс-служба судов Петербурга.

Lenobl.ru Валерий Израйлит

По мнению обвинения, бизнесмен Валерий Израйлит совершил мошенничество в особо крупном размере, легализовал денежные средства или иное имущество, приобретенное в результате преступления, а также валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счет нерезидентов с использованием подложных документов.

Обвинение в окончательном варианте ему было предъявлено еще в октябре 2017 года, а само уголовное дело спустя месяц было выделено из уголовного дела, возбужденного в июне 2013 года в отношении неустановленных лиц, в отдельное делопроизводство.

Под стражей Израйлит находился с конца декабря 2016 года и мера пресечения ему неоднократно продлевалась. На этом следствие настаивало указывая, что у обвиняемого есть недвижимость в Великобритании, бизнес в Италии, множество счетов в иностранных банках, родственники за границей, яхта в пользовании, самолет и многое другое, что может позволить ему покинуть родную страну.

В СИЗО обвиняемый находился более трёх лет. Во вторник, 3 марта, суд вынес решение перевести Израйлита под домашний арест, где он пробудет до 2 мая 2020 года.

«Изменение меры пресечения под домашний арест не может дать возможности покинуть страну, да и Валерий Соломонович не тот человек, чтобы спасаться бегством», — пояснил ИА REGNUM один из защитников бизнесмена, адвокат Александр Почуев.

Также он пояснил, что его подзащитный вину не признаёт.

«В тюремных условиях он провёл более трех лет, и защите удалось доказать чрезмерность и суровость продолжения заключения под стражей», — пояснил собеседник агентства.

Напомним, дело в отношении Валерия Израйлита было возбуждено по факту хищений средств при строительстве порта в Усть-Луге. В качестве доказательств обвинением была использована декларация, которую бизнесмен подавал в рамках амнистии капиталов, которая позволяет человеку, подавший спецдекларацию, «получить твердые правовые гарантии, что его не будут таскать по различным органам, в том числе и правоохранительным».

Несмотря на это, суд разрешил ФСБ изъять декларацию из налоговых органов, поскольку Израйлит обвиняется в преступлениях, на которые не распространяется амнистия капиталов и предусмотренные ею гарантии.