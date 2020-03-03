Вильнюс, 3 марта, 2020, 15:43 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, который также является депутатом Сейма Литвы, зарегистрировал в парламенте страны резолюцию с «осуждением России за переписывание истории», сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 3 марта.

Olaf Kosinsky Линас Линкавичюс

Причиной стали обнародованные президентом РФ Владимиром Путиным новые факты о виновниках в развязывании Второй мировой войны. В Литве это расценивают как якобы «попытку умалить роль СССР». Официальная доктрина Литвы гласит, что «СССР наравне с Германией ответственна за Вторую мировую войну», в ходе которой «Литва была оккупирована».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции, прошедшей 19 декабря 2019 года, высказал свое мнение о переписывании истории — о пакте Молотова — Риббентропа. Глава государства указал на то, что советские власти вошли в Польшу уже после того, как официальная Варшава потеряла контроль над своими вооруженными силами и ситуацией в стране.

Так, по мнению многих профессиональных историков, заключение пакта Молотова — Риббентропа позволило СССР отодвинуть начало боевых действий, что предоставило возможность провести мобилизацию в ряды Красной Армии и усилить военно-промышленный комплекс страны.

Отметим также, что официальная Литва не признаёт вклад СССР в разгром фашизма, не позволяет ремонтировать и восстанавливать места захоронений красноармейцев и мемориалы, не признаёт роль литовцев в Холокосте, игнорирует договорённости лидеров современной Европы с Гитлером ещё до пакта Молотова — Риббентропа.