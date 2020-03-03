Сухум, 3 марта, 2020, 15:24 — ИА Регнум. Протестующие, собравшиеся 3 марта возле здания правительства Абхазии в Сухуме, вошли внутрь. Об этом сообщает корреспондент Sputnik.

Nathan Keirn Протест

Как передают журналисты, с делегацией от протестующих ведет переговоры премьер-министр, временно исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба.

Остальные активисты находятся рядом, на третьем этаже. Сообщается, что протестующие требуют отставки Бганбы, министров силового блока республики, руководителей районов и главы ЦИК.

Напомним, возле задания правительства в Сухуме 3 марта собрались порядка трехсот протестующих, которые назвали себя сторонниками оппозиционного кандидата в президенты Аслана Бжании, помещенного в краснодарскую больницу из-за резкого ухудшения состояния здоровья.

Собравшиеся на акцию недовольны тем, как проходит президентская избирательная кампания. По их мнению, она идет с нарушениями, которые власти страны стараются не замечать.

В штабе Бжании заявили, что не имеют отношения к акции.