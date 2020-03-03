В Ярославской области отменили льготу для газомоторного транспорта
Ярославль, 3 марта, 2020, 15:22 — ИА Регнум. В Ярославской области отменена льгота по транспортному налогу для транспорта, работающего на газомоторном топливе. Об этом на заседании комитета Ярославской областной думы рассказал и.о. директора департамента транспорта Анатолий Бойко.
Льгота в размере 50% была принята несколько лет назад по инициативе депутатов муниципалитета Ярославля для того, чтобы развивать общественный транспорт на газу.
Депутаты рассматривали вопрос о развитии заправочной сети и переводу транспорта на газомоторное топливо. Однако выяснилось, что достижений в этой сфере нет. Область не попала в федеральный проект по субсидированию строительства газомоторных заправок. Количество заправок осталось прежним — всего 5 на регион. При том что спрос на газ растет.
Судя по всему, критичным власти такое положение не считают. По данным дептранса, в Ярославской области количество газомоторных транспортных средств за последние три года почти не меняется. Их около 18 тысяч, или 4% от общего количества автотранспорта.