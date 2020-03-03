Ярославль, 3 марта, 2020, 15:22 — ИА Регнум. В Ярославской области отменена льгота по транспортному налогу для транспорта, работающего на газомоторном топливе. Об этом на заседании комитета Ярославской областной думы рассказал и.о. директора департамента транспорта Анатолий Бойко.

Очередь на газовую заправку в Ярославле

Льгота в размере 50% была принята несколько лет назад по инициативе депутатов муниципалитета Ярославля для того, чтобы развивать общественный транспорт на газу.

«Льготой воспользовался один налогоплательщик, она показала себя неэффективной», — сказал и.о. директора департамента финансов Ярославской области Алексей Долгов.

Депутаты рассматривали вопрос о развитии заправочной сети и переводу транспорта на газомоторное топливо. Однако выяснилось, что достижений в этой сфере нет. Область не попала в федеральный проект по субсидированию строительства газомоторных заправок. Количество заправок осталось прежним — всего 5 на регион. При том что спрос на газ растет.

«За последние два года рост потребления составил примерно 400 процентов. Закупили грузовики, и таксисты начали пользоваться, есть ряд автобусов. К сожалению, не все из этих станций технически готовы. У нас образуются очереди, автобусники вообще записываются в очередь, ночью заправляются. Есть технические сложности. Заправки ломаются, автобусы периодически простаивают, к сожалению», — сказал и.о. директора департамента транспорта Ярославской области Анатолий Бойко.

Судя по всему, критичным власти такое положение не считают. По данным дептранса, в Ярославской области количество газомоторных транспортных средств за последние три года почти не меняется. Их около 18 тысяч, или 4% от общего количества автотранспорта.

«Все есть, все прописано, ничего не сделано», — резюмировал депутат Валерий Байло.