Йошкар-Ола, 3 марта, 2020, 15:03 — ИА Регнум. Марий Эл в качестве одного из отстающих регионов РФ получит до 2024 года 5 млрд рублей на реализацию первого этапа индивидуальной программы социально-экономического развития. Об этом стало известно в ходе селекторного совещания, которое провел глава Минстроя России Владимир Якушев, сообщили ИА REGNUM в правительстве региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

В случае успешной реализации первого этапа программы после 2024 года республика может получить ещё 24 млрд рублей.

Глава Марий Эл Александр Евстифеев отметил, что регион готов помогать бизнесу налаживать производство.

«С этим в республике были известные сложности, потому что данным вопросом долгое время просто не занимались. Мы сейчас активно этим занимаемся, и бизнес хорошо нас воспринимает», — заверил глава республики. Также он напомнил, что на 1 февраля регион вышел в ПФО на первое место по исполнению налоговых и неналоговых доходов.

Проект индивидуальной программы региона до настоящего момента доработан с учётом обозначенных федеральных средств и направлен на согласование в Минстрой.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ходе «Открытого диалога» в Совете Федерации Якушев говорил, что дополнительно выделяемые региону средства необходимо направить на увеличение экономического потенциала. Министр отметил, что серьёзно тормозит бизнес проблема высоких энерготарифов в республике.

Перечень регионов с низкими показателями развития был утверждён предыдущим составом правительства России в июне 2019 года. Вместе с Марий Эл в перечень входят Карелия, Тува, Курганская область, Адыгея, Чувашия, Псковская область, Алтайский край, Калмыкия и Республика Алтай.