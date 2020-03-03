Калуга, 3 марта, 2020, 17:56 — ИА Регнум. В Калуге новый замначальника управления экономики и имущественных отношений — и. о. заместителя городского головы Владимир Васин предложил отправлять горожан, недовольных состоянием инфраструктуры областного центра, на улицы индийского Дели. Об этом 3 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM по материалам городской планёрки.

Kaluganews.ru В Калуге и. о. заместителя городского головы Владимир Васин предложил отправлять недовольных горожан в Дели.

По словам калужского чиновника, его как коренного москвича удивляет скептическое отношение калужан к своему городу.

«Не понимаю причин. Предлагаю лидеров этого вот антимнения найти, объединить и отправить за счёт каких-то компаний, бизнеса городского, например, в четырехдневную, не более, экскурсионную туристическую поездку в город Дели», — сказал Васин.

В индийской столице калужского заместителя городского головы до глубины души поразила местная грязь и неустроенность. Вот почему, по мнению Васина, только побывав в Дели, «лидеры антимнения» по-другому будут относиться к калужской грязи и неустроенности.

Врио городского головы Калуги Дмитрий Денисов посоветовал ему равняться не на далёкий от Калуги Дели, а на Москву, Казань, Уфу и Белгородскую область, которые продвинулись в вопросах благоустройства.

«К этому уровню нужно стремиться. Там действительно есть что посмотреть», — считает Дмитрий Денисов.