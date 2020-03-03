Москва, 3 марта, 2020, 14:57 — ИА Регнум. На сегодняшний день нет ясности по визиту в Россию 3 марта министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа. Об этом журналистам заявил посол Ирана в РФ Казем Джалали.

tasnimnews.com / Hamed Malekpour Мохаммад Джавад Зариф

«Ещё не определено», — подчеркнул дипломат.

Ранее в иранской прессе появились сообщения о том, что министр иностранных дел Исламской Республики 3 марта прибудет с визитом в Москву.