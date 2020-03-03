Глава МИД Ирана может приехать с визитом в Москву
Москва, 3 марта, 2020, 14:57 — ИА Регнум. На сегодняшний день нет ясности по визиту в Россию 3 марта министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа. Об этом журналистам заявил посол Ирана в РФ Казем Джалали.
tasnimnews.com / Hamed Malekpour
Мохаммад Джавад Зариф
«Ещё не определено», — подчеркнул дипломат.
Ранее в иранской прессе появились сообщения о том, что министр иностранных дел Исламской Республики 3 марта прибудет с визитом в Москву.