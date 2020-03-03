Хельсинки, 3 марта, 2020, 15:00 — ИА Регнум. Финский президент Саули Ниинистё приглашён на празднование 75-летия Победы в Москве в мае 2020 года. Об этом сообщил 3 марта в Хельсинки глава МИД РФ Сергей Лавров, начиная переговоры с главой финской дипломатии Пеккой Хаависто.

Kremlin.ru Саули Ниинистё

Лавров напомнил, что в текущем году у России и Финляндии — несколько значимых юбилеев, включая столетие установления дипломатических отношений. В мае стороны отметят 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне и во Второй мировой войне.

«Как вы знаете президент Ниинистё имеет приглашение президента [РФ Владимира] Путина принять участие в этих торжествах», — сказал Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, Лавров 3 марта прибыл в Финляндию с рабочим визитом. Финский президент обсудил с ним двусторонние отношения Хельсинки и Москвы, международную повестку и ситуацию в Сирии.

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