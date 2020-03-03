Лондон, 3 марта, 2020, 14:44 — ИА Регнум. Следующее слушание по делу миллиардера Олега Тинькова в Вестминстерском магистратском суде состоятся почти через два месяца. По информации представителя судебной инстанции, заседание назначено на 27 апреля.

Tinkoff Bank Олег Тиньков

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В настоящее время бизнесмен отпущен под залог.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2020 года налоговая служба Соединённых Штатов инициировала судебные слушания в Лондоне в отношении российского бизнесмена Олега Тинькова. Как заявили в группе «Тинькофф», бизнесмена обвинили в занижении налоговой отчётности. Речь идёт о периоде его жизни до 2013 года, когда Тиньков был гражданином США.

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Подчеркивается, что разбирательство касается только Олега Тинькова как частного лица и не затрагивает операции компаний, входящих в группу «Тинькофф». 1 марта, российский бизнесмен внёс залог в размере £20 млн за разрешение оставаться на свободе во время процесса в лондонском суде.