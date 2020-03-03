Махачкала, 3 марта, 2020, 14:43 — ИА Регнум. Избрана мера пресечения сотруднику отдела собственной безопасности управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Дагестану Михаилу Мирошниченко, подозреваемому в получении взятки. Советский районный суд Махачкалы заключил его под стражу до 26 апреля 2020 года, сообщили ИА REGNUM 3 марта в пресс-службе суда.

Victor Арест

По версии следствия, капитан внутренней службыМирошниченко получал взятки за свое молчание. Он знал о хищении бюджетных денег, выделенных на очистку системы канализации на объектах СИЗО-1, но бездействова, хотя выявление, пресечение и раскрытие подобных преступлений входило в его должностные обязанности.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2019 в Дагестане были задержаны восемь бывших и действующих работников управления ФСИН, в том числе и ряд высокопоставленных сотрудников. Все они подозреваются в коррупционных преступлениях, среди которых мошенничество, вымогательство, получение взяток, растрата.