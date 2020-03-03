Анкара, 4 марта, 2020, 02:00 — ИА Регнум. Неспроста турецкий президент Реджеп Эрдоган цепляется за влияние среди экстремистов в Сирии. Каков турецкий план получения выгоды от заигрывания с боевиками и почему этот план можно считать провалившимся, рассказывает автор ИА REGNUM Владимир Васильев.

Kremlin.ru Реджеп Тайип Эрдоган

Турецкий парламент еще в 1920 году принял пакт «Национальная клятва», в котором границы Турции выглядят значительно шире, чем в нынешней политической реальности. Судя по действиям президента Турции, до сих пор этот пакт не является пустым звуком для турецкой политики, что доказывает его попытка продвинуться военными методами в Сирии, закрепив де-факто турецкий захват северных территорий этой страны.

Такие действия Эрдогана пользуются поддержкой среди турецких националистов, один из лидеров которых, Девлет Бахчели, разразился недавно проклятиями в адрес Сирии и Башара Асада. Досталось от Бахчели и России, хотя вся ответственность за нынешнее обострение вокруг Идлиба лежит, разумеется, на Анкаре, которая не пожелала выполнить собственные договоренности, а вместо того организовала форсированную помощь запертым в Идлибе боевикам. Теперь уже очевидно, что эти действия не дали ожидаемого турецкой верхушкой эффекта, и речь вновь идет о принятии условий, которые предлагает Россия.

Читайте статью Владимира Васильева «Тайный план Эрдогана в Сирии потерпел крах».