Кострома, 3 марта, 2020, 14:28 — ИА Регнум. Костромичка завещала квартиру, земельный участок и жилой дом животным из приюта «Право на жизнь». Об этом ИА REGNUM сообщили в Свердловском районном суде Костромы.

Приют «Право на жизнь»

Необычное дело об оспаривании завещания поступило в суд. Сестра умершей женщины посчитала, что последняя воля родственницы нарушает ее законные интересы и права.

Протест истец аргументировала тем, что перед смертью костромичка болела онкологией, принимала множество медицинских препаратов и не могла адекватно воспринимать действительность.

В итоге, суд не усомнился в добросовестности нотариуса. Сестра благотворительницы пыталась обжаловать решение уже в областном суде, однако позиция правосудия по этому вопросу осталось неизменной.

Негосударственный приют «Право на жизнь» существует в Костромской области с 2013 года. В нем живет около 300 кошек и собак. Все расходы по содержанию животных оплачиваются исключительно благотворителями.