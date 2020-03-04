Иван Шилов ИА REGNUM Война. Хроника 1941−1945 гг

Москва, 4 марта, 2020, 03:00 — ИА Регнум.

Война. Хроника 1941−1945 гг. 4 марта: части Красной армии вышли к Карпатам.

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— 4 марта 1944 года началась Проскуровско-Черновицкая наступательная операция сил 1-го и 2-го Украинских фронтов. Части Красной армии вышли к Карпатам и рассекли фронт немцев на две части.

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