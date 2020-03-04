Москва, 5 марта, 2020, 00:57 — ИА Регнум. Высказывание судьи Конституционного суда РФ Константина Арановского о «незаконности Советского Союза» возмутило многих граждан России. О том, почему трансформация государства из Российской Империи в СССР, а из СССР в РФ не означает гибели государственной личности России, рассказывает автор ИА REGNUM Игорь Шишкин.

Kremlin.ru Константин Арановский

Суть провокации Арановского, а также тех, кто уже пытался спекулировать на тему незаконности СССР или попробует это сделать в будущем, — в попытке затемнить понятия правопродолжательства и правопреемства. Объяснить это несложно. На месте Российской Империи в 1917 году образовалось несколько новых государств, и почему именно СССР, а не Финляндия или Эстония считается продолжателем Империи? Точно такой же вопрос пытаются задать и по отношению к СССР — почему именно РФ «наследует» Советскому Союзу, а не Украина или Молдавия?

Всё дело в том, что и СССР, и РФ являются правопродолжателями того же субъекта истории и международного права (России), несмотря на изменения названия или границ. В истории многих европейских государств можно найти ключевые моменты, коренным образом изменявшие его политический облик. Как, например, Французская революция превратила монархию в череду республик и империй. Тем не менее, как в случае Франции речь идет об одном субъекте истории, так же и мы можем и должны мыслить себе историческую Россию — если хотим придерживаться правды.

Читайте подробности в статье Игоря Шишкина «СССР — это Россия».