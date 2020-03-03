Калуга, 3 марта, 2020, 18:56 — ИА Регнум. В Калужской области медицинскую помощь жителям оказывают 3044 врача и 7945 средних медработников. Дефицит составляет 649 врачей, 302 средних медработника. В настоящее время по целевым направлениям обучаются 573 студента-медика за счет средств федерального бюджета, 58 человек — за счет областного бюджета. Для укомплектования учреждений здравоохранения «узкими» специалистами направлены на обучение в ординатуре 70 молодых врачей. Об этом 3 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM по материалам расширенной коллегии регионального министерства здравоохранения.

Admoblkaluga.ru На заседании коллегии министерства здравоохранения Калужской области

В 2019 году в области была проведена реорганизация медицинских учреждений. Создано шесть межрайонных медицинских центров, к двум городским больницам Калуги прикреплены ЦРБ близлежащих районов. При централизации было высвобождено 44 немедицинских работника, экономия составила 14,9 млн рублей. В 2019 году в регионе установлено 47 современных фельдшерско-акушерских пунктов. Открыт детский медицинский кабинет на станции Калуга-2, отделение областной стоматологической поликлиники на Правобережье Калуги. С июля 2020 года в области планируется начать вылеты санитарной авиации.

Расходы на программу «Развитие здравоохранение в Калужской области» в 2019 году составили 5,3 млрд рублей.