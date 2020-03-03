Пермь, 3 марта, 2020, 13:58 — ИА Регнум. В Пермской Арт-резиденции состоится открытие персональной выставки художника Виктора Остапенко «Иду своей дорогой», об этом 3 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В.Остапенко афиша

В экспозиции на суд зрителей будет представлено свыше 70 работ автора, созданных в период с начала 2000-х годов до сегодняшнего дня.

Как отметил сам автор, многие из представленных на выставке его акварельных работ навеяны сюжетами из детства и юношества.

«В своих работах художник создает подвижное, дышащее, осязаемое пространство места и времени, тонко использует приемы светотеневой моделировки, придающей контрастному изображению живописные свойства. Пейзажи, натюрморты, портреты выполнены в различных акварельных техниках, характеризуя автора как блестящего акварелиста», — отметили в пресс-службе Арт-резиденции.

Открытие выставки «Иду своей дорогой» состоится 4 марта в 18:00 по местному времени в Пермской Арт-резиденции. Экспозиция будет доступна для зрителей до 29 марта. Выход на вернисаж — свободный.