Вильнюс, 3 марта, 2020, 13:43 — ИА Регнум. Бывший депутат горсовета Клайпеды, отстранённый от должности за критику героизации главаря «лесных братьев», Вячеслав Титов сообщил о задержании члена горсовета от его комитета Эллы Андреевой. Об этом политик сегодня, 3 марта, написал на своей странице в социальной сети Facebook.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Литвы

«Проведены обыски, и задержана неизвестными людьми депутат городского совета Клайпеды Элла Андреева, выбранная жителями города от комитета Titov ir teisingumas («Титов и правосудие»). Судя по всему, политические репрессии в Литве продолжаются!» — написал он.

По его словам, в семь часов утра в квартиру Андреевой пришли с обыском две женщины и трое мужчин. Самому Титову, когда он прибыл по адресу своей соратницы, пожилая мать задержанной рассказала, что «эти люди забрали компьютер, все в доме телефоны, какие-то бумаги и 4 пачки сигарет». «Как сказала Эллы Андреевой мама, спросила она этих людей «что будут ли одевать наручники, они ответили пожилой женщине что не будут, но если побежит застрелят! Мама назвала это каким-то беспределом и сказала если с ней что-то случится у неё не осталось телефона чтобы вызвать скорую помощь. Если её задержали для допроса, то должны будут выпустить после обеда. Сейчас ждём других подробностей!» — написал политик. (орфография и пунктуация автора сохранены)

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Вячеслав Титов лишился мандата депутата горсовета Клайпеды после рассмотрения горсоветом города вопроса установки мемориальной доски одному из лидеров послевоенных так называемых «лесных братьев» Адольфасу Раманаускасу-Ванагасу. Титов прямо во время рассмотрения этого вопроса высказался резко против такой инициативы, заявив, что документальные свидетельства говорят о том, что «лесные братья» и лично Раманаускас-Ванагас повинны в гибели тысяч мирных граждан. Конкретно Ванагас, по словам Титова, лично ответственен за гибель восьми тысяч мирных жителей, в том числе и детей. После долгой череды судов, за время которых Титов успел переизбраться в горсовет Клайпеды весной 2019 года, его отстранили от должности.