Тулун, Иркутская область, 3 марта, 2020, 13:42 — ИА Регнум. Отправленный в отставку глава Иркутской области Сергей Левченко побывал в пострадавшем от летнего наводнения Тулуне и сделал сенсационные заявления. По его словам, строительство нового жилья практически не ведётся, стройки брошены, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Цитата со страницы Сергея Левченко в facebook Тулун. Микрорайон Угольщиков. Ведется строительство только трёх многоквартирных двухэтажек на 66 квартир — Левченко

На странице экс-губернатора вFacebook опубликован ряд фотографий и даны разъяснения о том, что в Тулун Сергей Левченко приезжал вместе с депутатом Государственной думы Валерием Рашкиным и депутатом Саратовской областной думы Николаем Бондаренко.

Цитата со страницы Сергея Левченко в facebook Экс-губернатор Сергей Левченко (справа) приезжал в Тулун вместе с депутатом Государственной думы Валерием Рашкиным и депутатом Саратовской областной думы Николаем Бондаренко.

«Мы побывали в зоне затопления и на строительных площадках в микрорайонах Угольщиков и Березовая Роща. Вывод после посещения стройплощадок один: стройки брошены. За два с половиной месяца с момента моей отставки строительные работы на обеих площадках существенно не продвинулись. С июля по декабрь прошлого года сотни людей напряжённо и сосредоточенно работали без выходных, работы шли практически в круглосуточном режиме. Ради чего?

На каждой строительной площадке, где мы побывали днём, в рабочее время, не набралось и десятка работающих. Сегодняшнюю ситуацию на стройках, учитывая поставленные задачи, масштабы и сроки их выполнения, нельзя назвать работой в принципе», — отмечает Сергей Левченко.

Цитата со страницы Сергея Левченко в facebook Тулун. Микрорайон Березовая Роща. Стройплощадка не огорожена и не охраняется, закупленные на бюджетные средства строительные материалы валяются без присмотра — Левченко

Он также отметил, что в микрорайоне Угольщиков ведётся строительство только трёх многоквартирных двухэтажек на 66 квартир, а на площадке присутствовало лишь семеро рабочих.

«А в ноябре — декабре на этой площадке работало одновременно почти триста человек. По плану как минимум один двухэтажный дом должны были сдать в январе, cдача двух оставшихся домов была запланирована на апрель. В январе же по плану должны были начать строительство 5-этажных домов. Упущено два месяца строительных работ», — заявляет Сергей Левченко.

Также он приводит утвержденный генеральный план микрорайона Угольщиков, который, по его словам, предусматривает помимо трёх двухэтажных домов строительство 10 пятиэтажек на 480 квартир, детского сада на 140 мест.

«Уже начинаются разговоры, что доходы бюджета начали падать и поэтому придётся свернуть строительство ряда объектов, в том числе детский сад. Высока вероятность, что могут отказаться от строительства пятиэтажных домов. Хотя в Тулуне есть потребность в новом жилье», — заявил Левченко.

Что касается микрорайона Березовая Роща, то, как отмечает бывший губернатор Приангарья, по состоянию на 12 декабря 2019 года было заключено 46 договоров подряда на строительство индивидуальных жилых домов.

Цитата со страницы Сергея Левченко в facebook Утвержденный генеральный план микрорайона Угольщиков предусматривает помимо трёх двухэтажных домов строительство 10 пятиэтажек на 480 квартир, детского сада на 140 мест — Левченко

«Договоры заключали трехсторонние — между пострадавшими от паводка жителями Тулуна, строителями-подрядчиками и государственной Службой заказчика Иркутской области. Под эти дома были отлиты фундаменты. На стройплощадке работало больше 70 человек из 7 строительных компаний.

Сейчас же готовы только четыре дома, два из которых — выставочные. И все эти дома были сданы до декабря. На всей площадке работает только пять человек. В процессе строительства около двух десятков домов. Хотя по плану должно было быть сдано уже порядка 100 домов. Стройплощадка не огорожена и не охраняется, закупленные на бюджетные средства строительные материалы валяются без присмотра, приходи ночью и воруй», — поделился впечатлениями экс-губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

В заключение он делает вывод:

«Тулунчане отдали свои сертификаты на строительство практически 50 индивидуальных домов в Берёзовой Роще. Почему строится в два раза меньше, если стройка обеспечена деньгами, заложены фундаменты и проложены все коммуникации?». Сергей Левченко

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области летом 2019 года произошло из-за продолжительных дождей: реки вышли из берегов, подтопив более 100 населённых пунктов. Спустя месяц ситуация повторилась. Пострадали более 45 тысяч человек.

Российский президент Владимир Путин уже трижды побывал в Приангарье и лично решал проблемы подтопленцев. Кстати, отставку главы Приангарья Сергея Левченко сам глава государства пояснил именно тем обстоятельством, что он не справился с его поручениями по скорейшему восстановлению региона от паводка.