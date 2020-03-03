Кострома, 3 марта, 2020, 13:27 — ИА Регнум. В Костромской области появилось оборудование для выявления коронавируса. Об этом сообщает ГТРК «Кострома». Ранее пробы, взятые у пациентов в регионе, отправляли в лаборатории Московской области или Новосибирска.

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Теперь подтвердить или опровергнуть наличие коронавируса у человека можно в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии. При получении положительного результата анализы для дальнейшей обработки будут направлять в столичный регион.

«Определение идет, система эффективна, она себя показала не только в нашем субъекте, но и в региональных центрах. В Костромской области все результаты образцов от пациентов отрицательные. Коронавируса не обнаружено», — сообщила врач-вирусолог Центра гигиены и эпидемиологии Костромской области Анастасия Барышникова.

Тест-система содержит набор реагентов. Из пробы, взятой у пациента, выделяется генетический материал. На анализ уходит 5 часов.

О первом человеке с подозрением на коронавирус в Костроме городские СМИ сообщили 6 февраля. Позднее власти опровергли информацию о заболевании. В целом с начала вспышки коронавируса в Китае медики взяли биопробы у 10 человек в Костромской области.