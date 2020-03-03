Калуга, 3 марта, 2020, 15:21 — ИА Регнум. Бывшему генеральному директору АО «Единый информационно-расчетный центр Калужской области», обвиняемого в должностных злоупотреблениях и мошенничестве грозит наказание до 10 лет лишения свободы. Об этом 3 марта сообщила корреспонденту ИА REGNUM и. о. старшего помощника прокурора области Диана Титарова.

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Правоохранителями установлено, что злоумышленник, являясь генеральным директором крупной областной организации, используя свое служебное положение, в период 2016—2017 годы совершал хищение служебных денег, а также злоупотреблял полномочиям как руководитель организации, не перечислял средства, поступающие от потребителей ресурсоснабжающим организациям и управляющим компаниям.

«В результате преступных действий руководителя общая сумма причиненного ущерба АО «ЕИРЦ Калужской области», а также управляющим и ресурсоснабжающим организациям, превысила 33 млн рублей», — сказала Диана Титарова.