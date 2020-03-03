Кемерово, 3 марта, 2020, 12:58 — ИА Регнум. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв сообщил, что к нему обратилась супруга кузбасского гимнаста Владимира Копытина Юлия Зайцева. Женщина просила помочь восстановить историческую справедливость.

Vk.com/tsivilev42 В Федерации спортивной гимнастики России подтвердили, что именно кузбассовец первым исполнил прыжок «Цукахара» с 2,5 сальто назад

«Сейчас её муж тренирует юных гимнастов в Спортивной школе олимпийского резерва №1, а в 1989 году на Чемпионате СССР в Донецке он первым исполнил сложнейший элемент — прыжок «Цукахара» с 2,5 сальто назад. Документы, подтверждающие его достижение, были утеряны, а вместе с ними и статус «первопроходца», — рассказал Цивилёв на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».Власти Кузбасса подали запрос в Федерацию спортивной гимнастики России, где подтвердили, что именно кузбассовец первым исполнил этот прыжок.